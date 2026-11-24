Ключова тройка на Сиакам пречупи Тъндър и спря серията от загуби на Индиана

Паскал Сиакам наниза 20 точки, включително ключова тройка 44,4 секунди преди края, а Кели Убре-младши добави най-добрите си за сезона 20 точки, извеждайки Индиана Пейсърс до победа със 125:120 над Оклахома Сити Тъндър. С този успех домакините прекъснаха серията си от четири поредни загуби.

Баскетболистите на Индиана отбелязаха 15 от своите 37 опита от зоната за три точки и напомниха за състава, достигнал до финалите на НБА през 2025 година, благодарение на бързо темпо, точен мерник от далечна дистанция и отборна игра в атака. Шестима играчи на домакините завършиха с двуцифрен точков актив: Джейлън Слоусън добави 16 точки, Андрю Нембхард завърши с 15, а Ивица Зубац записа дабъл-дабъл с 14 точки и 15 борби. Оби Топин допринесе със 17 точки и 6 овладени топки под коша.

A BIG three from Pascal SIakam with less than a minute to go‼️ https://t.co/wC8Jae8t1S — Indiana Pacers (@Pacers) November 24, 2026

За отбора на Оклахома Сити двукратният носител на приза за най-полезен играч Шей Гилджъс-Алекзандър поддържаше интригата с 38 точки. Кенрич Уилямс вкара четири тройки и завърши с 20 точки, а Айзея Хартенщайн добави 18 точки и 9 борби. Това обаче не се оказа достатъчно, за да спаси Тъндър от второ поредно поражение.

Shai sent him off screen 🫢 That’s how you create separation 🔥 https://t.co/U2geUNyJg4 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) November 24, 2026

Очакваният първи сблъсък между Тайрис Халибъртън и Оклахома Сити след седмия мач от финалите през 2025 година не се състоя, тъй като плеймейкърът пропусна 14-ти пореден двубой заради разтежение на лявото бедро. Едва четирима от стартиралите в срещата започнаха и в онзи решителен финал – Гилджъс-Алекзандър и Хартенщайн за Тъндър, както и Нембхард и Сиакам за Пейсърс.

Индиана пое пълен контрол върху мача след серия от 9:0, повеждайки с 27:19 към края на първата четвърт. Домакините водеха с 56:51 на полувремето и увеличиха аванса си до 70:58 през третия период, преди гостите да опитат обрат в заключителната част.

Тъндър стопиха пасива си само до една точка два пъти в последните 91 секунди, но Сиакам отвърна и в двата случая с точни стрелби. Неговата тройка за 123:119 при оставащи 44,4 секунди се оказа решителна, а ключов чадър на Убре в края подпечата успеха за Пейсърс.

В следващия си мач Оклахома Сити приема Минесота в сряда, докато за Индиана предстои тридневна почивка преди домакинството на Филаделфия в петък.

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