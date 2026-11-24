Барцокас очаква Милутинов обратно за мача с Апоел

Никола Милутинов е близо до завръщане в състава на Олимпиакос. Треньорът Йоргос Барцокас очаква да може да разчита на центъра още в сряда, когато тимът му посреща Апоел Тел Авив в Атина в мач от 14-ия кръг на Евролигата.

Милутинов пропусна предишните два кръга, както и мача от гръцкото първенство през уикенда. В понеделник центърът тренира индивидуално.

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„Мисля, че ще е на разположение. Той е в добра форма“, каза Барцокас на пресконференцията във вторник.

Завръщането на Милутинов би дало повече възможности на треньора преди срещата с Апоел. Джон Кончар наскоро напусна отбора, Жан Монтеро ще отсъства шест месеца след операция на коляното, а Тайлър Дорси остава извън състава.

Барцокас призова за търпение в търсенето на нови попълнения. По думите му след раздялата с Кончар клубът има право на едно ново попълнение по-малко.

„Пазарът е много ограничен“, обясни треньорът. „Искаме да бъдем възможно най-внимателни, без да поемаме големи рискове.“ Барцокас посочи и какво затруднява избора пред клуба. „Добрите играчи не се освобождават от отборите си.“

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Снимки: Imago