Крилото на Мемфис Гризлис Камерън Бузър ще отсъства от паркета поне един месец заради изкълчване на десния глезен.
Младият баскетболист получи травмата през третата четвърт при изразителната победа със 126:98 над Голдън Стейт Уориърс в четвъртък.
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От лагера на Гризлис съобщиха, че направеният ядрено-магнитен резонанс е показал умерено медиално изкълчване. Допълнителните медицински тестове обаче са потвърдили, че няма структурни увреждания на глезена. Състоянието на Бузър ще бъде преразгледано отново след четири седмици.
Избраният под номер три в драфта на НБА възпитаник на университета Дюк записва впечатляващ дебютен сезон в лигата, като до момента се отчита със средно 16.6 точки, 9.2 борби и 5.3 асистенции в 16 изиграни срещи.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
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