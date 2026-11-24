Новобранецът на Мемфис Камерън Бузър извън игра за поне месец

Крилото на Мемфис Гризлис Камерън Бузър ще отсъства от паркета поне един месец заради изкълчване на десния глезен.

Младият баскетболист получи травмата през третата четвърт при изразителната победа със 126:98 над Голдън Стейт Уориърс в четвъртък.

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От лагера на Гризлис съобщиха, че направеният ядрено-магнитен резонанс е показал умерено медиално изкълчване. Допълнителните медицински тестове обаче са потвърдили, че няма структурни увреждания на глезена. Състоянието на Бузър ще бъде преразгледано отново след четири седмици.

Избраният под номер три в драфта на НБА възпитаник на университета Дюк записва впечатляващ дебютен сезон в лигата, като до момента се отчита със средно 16.6 точки, 9.2 борби и 5.3 асистенции в 16 изиграни срещи.

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