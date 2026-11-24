Евролигата планира собствена Лятна лига в Европа

Евролигата подготвя Лятна лига в Европа, съобщава "Eurohoops". Първото издание може да събере шест отбора в периода между края на националните първенства и началото на Лятната лига на НБА в Лас Вегас. Градът домакин все още не е избран, а ръководството се очаква да представи проекта на заседанието на Управителния съвет на 30 ноември.

Спечелете незабравимо изживяване: гледайте Александър Везенков на живо в мега-дербито с ПАО

Главният изпълнителен директор на Евролигата Чус Буено обясни, че плановете за разширяване на организацията надхвърлят преминаването към формат с 24 отбора и привличането на нови франчайзи. Според източници на изданието една от инициативите е именно летният турнир.

Предвижда се първото издание да продължи около десет дни, като една седмица. Очаква се да участват играчи и треньори от клубове в Евролигата и Еврокъп, от американски университети и от баскетболни програми в Африка и Азия.

Турнирът ще даде възможност на играчите да се покажат пред клубове и скаути, а на треньорите – да обменят опит с колеги от други континенти. Амбицията на Евролигата е надпреварата да се провежда всяка година и постепенно да привлича повече отбори.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Стани част от отбора. Вземи своя екип на националния отбор по баскетбол в новия онлайн магазин: https://teambulgariabasket.bg/

Снимки: Imago