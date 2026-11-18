Бивш младежки национал отказал на Лудогорец, иска да се наложи в Андерлехт

Бившият младежки национал на Белгия Марио Стройкенс е бил пред трансфер в Лудогорец. След като през лятото останал извън плановете на Андерлехт, полузащитникът получи предложение само от един клуб – Лудогорец, които са искали да го вземат под наем, пишат в Белгия.

22-годишният футболист отказал подобен вариант и се мотивирал да се докаже в белгийския гранд. Според „Het Nieuwsblad“, в началото на сезона му е липсвала мотивация по време на тренировките, но португалският треньор на Андерлехт Витор Бруно е успял да го убеди да се влага в тренировките на максимум.

Така той започнал да си възвръща формата, а от началото на сезона има 7 мача и един гол. Три от двубоите са в Лига Европа.

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