Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец

Игор Йовичевич връща Квадво Дуа сред титулярите

  • 16 ное 2026 | 11:37
  • 588
  • 0
Игор Йовичевич връща Квадво Дуа сред титулярите

Старши треньорът на Лудогорец Игор Йовичевич е решил да даде шанс на нападателя Квадво Дуа след паузата, твърди "Тема спорт". Почти сигурно швейцарецът ще поведе атаката при визитата на Дунав.

Томас Райс иска халф на Лудогорец в Трабзонспор
Томас Райс иска халф на Лудогорец в Трабзонспор

Мачът е последен от програмата на 15-ия кръг. В последните двубои хърватинът неизменно пускаше на върха на атаката Руан Секо, но напоследък той загуби формата си. От 15 август насам е вкарал само един гол в шампионата – при разгрома с 5:0 над Арда на 15 октомври.

Дуа е започвал сред 11-те от началото на кампанията само три пъти. За последно това бе на 31 октомври при 3:0 над Локо (Пловдив) на "Лаута".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Феновете на Локомотив (Пловдив) избират най-добрия футболист на "черно-белите" за 2026 година

Феновете на Локомотив (Пловдив) избират най-добрия футболист на "черно-белите" за 2026 година

  • 16 ное 2026 | 12:53
  • 267
  • 0
Жордао и Сенси направиха кратка ваканция в известен курорт

Жордао и Сенси направиха кратка ваканция в известен курорт

  • 16 ное 2026 | 11:58
  • 1224
  • 2
Популярен журналист обърна внимание на новия директор на Левски и разкри топ футболисти, които е препоръчал за Милан и Рома

Популярен журналист обърна внимание на новия директор на Левски и разкри топ футболисти, които е препоръчал за Милан и Рома

  • 16 ное 2026 | 09:50
  • 7116
  • 9
Треньорът на Арда с контузия в глезена

Треньорът на Арда с контузия в глезена

  • 16 ное 2026 | 09:24
  • 1112
  • 0
Левски следи юношески национал, който играе във Втора лига

Левски следи юношески национал, който играе във Втора лига

  • 16 ное 2026 | 09:10
  • 15132
  • 15
България не е получавала никога гол от Естония

България не е получавала никога гол от Естония

  • 16 ное 2026 | 07:50
  • 4457
  • 13
Виж всички

Водещи Новини

България в Талин по задължение и за чест

България в Талин по задължение и за чест

  • 16 ное 2026 | 07:16
  • 11247
  • 51
Естонският шампион с ЦСКА: Ще победим България, от "Армията" ми забавиха златния медал половин година

Естонският шампион с ЦСКА: Ще победим България, от "Армията" ми забавиха златния медал половин година

  • 16 ное 2026 | 07:39
  • 24754
  • 17
Левски следи юношески национал, който играе във Втора лига

Левски следи юношески национал, който играе във Втора лига

  • 16 ное 2026 | 09:10
  • 15132
  • 15
Популярен журналист обърна внимание на новия директор на Левски и разкри топ футболисти, които е препоръчал за Милан и Рома

Популярен журналист обърна внимание на новия директор на Левски и разкри топ футболисти, които е препоръчал за Милан и Рома

  • 16 ное 2026 | 09:50
  • 7116
  • 9
Само един отбор в Талин!

Само един отбор в Талин!

  • 16 ное 2026 | 08:30
  • 13027
  • 5
Германия и Нидерландия в директна битка за върха и още вълнуващи мачове от последния кръг в Лигата на нациите

Германия и Нидерландия в директна битка за върха и още вълнуващи мачове от последния кръг в Лигата на нациите

  • 16 ное 2026 | 07:05
  • 10818
  • 2