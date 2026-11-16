Игор Йовичевич връща Квадво Дуа сред титулярите

Старши треньорът на Лудогорец Игор Йовичевич е решил да даде шанс на нападателя Квадво Дуа след паузата, твърди "Тема спорт". Почти сигурно швейцарецът ще поведе атаката при визитата на Дунав.

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Мачът е последен от програмата на 15-ия кръг. В последните двубои хърватинът неизменно пускаше на върха на атаката Руан Секо, но напоследък той загуби формата си. От 15 август насам е вкарал само един гол в шампионата – при разгрома с 5:0 над Арда на 15 октомври.



Дуа е започвал сред 11-те от началото на кампанията само три пъти. За последно това бе на 31 октомври при 3:0 над Локо (Пловдив) на "Лаута".

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