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Томас Райс иска халф на Лудогорец в Трабзонспор

  • 13 ное 2026 | 09:40
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Томас Райс иска халф на Лудогорец в Трабзонспор

Tрабзонспор е все по-близо до това да привлече и играч от българското първенство. Медиите в Турция твърдят, че клубът вече е започнал да работи по привличането на халфа на Лудогорец Дерой Дуарте.

Националът на Кабо Верде, който участва на световните финали миналото лято, е пожелан личнo от старши треньора Томас Райс. Както е известно, германецът също бе привлечен в Трабзон от разградчани и познава отлично качествата на Дуарте, който има и нидерландски паспорт.

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Дерой вече има над 100 мача за "орлите", след като започна трети сезон при тях. Според изданието gunebakis.com.tr Трабзонспор е готов да плати 2.5 млн. евро за правата на футболиста.

Както е известно, турският тим е съперник на ЦСКА в Лигата на конференциите и ще гостува в София на 26 ноември (четвъртък). Възможно е тогава шефовете на клуба да имат среща в столицата ни с хора от Лудогорец за Дуарте.

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