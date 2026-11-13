Борусия (Дортмунд) се вслуша във феновете си и се разделя с оръжеен гигант

Борусия (Дортмунд) прекратява партньорството си с производителя на оръжие „Райнметал“, съобщиха от клуба от Бундеслигата. Договорът, който изтича в средата на 2027 г., няма да бъде подновен след тригодишния период.

От клуба уточниха, че решението е взето по взаимно съгласие, като решаващ фактор са били постоянните критики от страна на привържениците на Борусия относно това партньорство.

Zum 30. Juni 2027 läuft der offizielle Sponsoringvertrag zwischen dem BVB und Rheinmetall aus und wird nicht verlängert. Über die Hintergründe sprechen Carsten Cramer, Vorsitzender der Geschäftsführung des BVB, und Armin Papperger, Vorstandsvorsitzender von Rheinmetall. 🔗 https://t.co/1GoGZjW9tl — Borussia Dortmund (@BVB) November 13, 2026

„Наясно сме с критиките от страна на нашите членове и част от феновете“, заяви изпълнителният директор на Борусия (Дортмунд) Карстен Крамер и добави, че това е било взето предвид по време на разговорите с компанията.

„Райнметал“ е най-голямата оръжейна компания в Германия, която отбелязва значителен растеж на фона на войната на Русия в Украйна и общия подем в оръжейната индустрия, пише агенция DPA.

Феновете на Борусия Дортмунд протестираха срещу спонсорски договор

По време на Общо събрание през 2024 година членовете на клуба гласуваха против удължаването на договора. Това решение обаче не беше задължително за ръководството на Борусия.

Президентът на тима от Дортмунд Ханс-Йоахим Вацке наскоро коментира в подкаста "Ausgerechnet": „Подцених колко много фенове на Борусия (Дортмунд) ми казват: Ние не сме против „Райнметал“. Просто не искаме Борусия (Дортмунд) да рекламира компания, която произвежда оръжия. Това е гледна точка, която не е задължително да споделям, но напълно приемам.“

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