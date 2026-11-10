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Феликс Нмеча отхвърли обвиненията след спорната си радост при головете за Борусия (Д)

  • 10 ное 2026 | 14:02
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Феликс Нмеча отхвърли обвиненията след спорната си радост при головете за Борусия (Д)

Полузащитникът на Борусия (Дортмунд) Феликс Нмеча заяви, че не съжалява за начина, по който се е зарадвал след головете си във вратата на Елверсберг и добави, че чрез нея не е искал да проявява дискриминация.

Феновете на Борусия (Д) с остра позиция срещу Феликс Нмеча заради спорно религиозно движение
Феновете на Борусия (Д) с остра позиция срещу Феликс Нмеча заради спорно религиозно движение

Роденият в Хамбург халф реализира и двете попадания за успеха на "жълто-черните" с 2:1 през уикенда, а при радостта си коленичи, свали въображаема корона от главата си и я постави на земята. В Германия този знак се асоциира с международната евангелистката секта "Играчите на Бог" (Ballers in God), която е основана през 2015 година от бившия футболист Джон Босток, който насърчава спортисти да показват християнската си вяра на терена. Това религиозно течение обаче е свързвано с хомофобски възгледи и не признава абортите, като ги нарича "планът на Сатаната".

"Чрез моята радост не съм искал да поставя себе си или която и да е организация на преден план. По-скоро става въпрос за това да сложа "короната" си пред бъдещия цар и да покажа Исус, моята надежда и моята сила", написа в Instagram Нмеча.

"Моето послание никога не е било насочено към това да се промотира нетолерантност, дискриминация или омраза под никаква форма", заявява още германският национал.

Според част от привържениците на Борусия (Дортмунд) обаче посланието на футболиста съвсем не е еднозначно. „Вярата не оправдава изключването. Вярата не оправдава разделението. Освен това вярата не бива да се използва злонамерено, за да се пренебрегва многообразието на обществото, в което живеем. Не става въпрос за осъждане на човек заради неговата вяра. Критиката ни е насочена към религиозни мрежи, които под прикритието на вярата разпространяват светоглед, при който хората биват обезценявани или изключвани заради своята сексуална ориентация, полова идентичност, начин на живот или личен избор", се казва в изявлението на феновете.

От Борусия пък вече обявиха, че ще проведат разговори с играча.

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