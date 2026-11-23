На живо: Пресконференция за MAX FIGHT 67 с участието на Дакота Дичева

От 10:30 часа в бална зала "Милениум" на "Гранд Хотел Милениум" в София ще се проведе официалната пресконференция преди MAX FIGHT 67. Sportal.bg ще излъчва на живо събитието.

В пресконференцията ще участват президентът на шампионата Любен Джубрилов, световната ММА звезда Дакота Дичева, както и претендентите за българската професионална боксова титла Николай Дишков и Марио Вергиев.

Входът е свободен за всички желаещи, които ще могат да се срещнат лично с Дакота Дичева и останалите участници, да присъстват на пресконференцията и да зададат своите въпроси.

По време на пресконференцията Дичева получи личен подарък - стихотворение, посветено на нея, и картина. Тя се разчувства от тази специална творба и се разплака и благодари за жеста.

"Искаме да помогнем на Дакота Дичева да изпълни мечтата си и да направим нейна битка в България!", заяви Любен Джубрилов на пресконференцията.

Единият от двамата замесени в главния двубой на MAX FIGHT 67, Марио Вергиев, сподели, че битката му с Никола Дишков вероятно ще бъде последната в професионалната му боксова кариера.

Дишков заяви, че ако спечели титлата на България в събота, е готов да я защити в двубой с Георги Танчев, но след това би искал да премине в по-ниска теглова дивизия и да се състезава там.

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