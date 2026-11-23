Арестуваха участник на три световни първенства

Легендата на мексиканския футбол Ектор Ерера е бил задържан от органите на реда в САЩ за шофиране в нетрезво състояние, сочат данни от полицейските регистри, цитирани от подкаста "Дъ Норт Енд". Играчът на Хюстън Динамо е арестуван в събота вечерта в окръг Монтгомъри, намиращ се северно от град Хюстън. По-късно той е бил освободен.

От клуба и от ръководството на МЛС излязоха с официална позиция, като подчертаха, че са "запознати с инцидента с Ерера" и в момента "събират допълнителна информация" по случая.

Ерера има 105 двубоя за Мексико и е участник на три световни първенства.

36-годишният бивш мексикански национал облече екипа на Хюстън за първи път през 2022 година след трансфер от Атлетико Мадрид. Халфът бързо си извоюва капитанската лента, но впоследствие клубът отказа да активира опцията за удължаване на контракта му и го освободи през 2024 година.

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