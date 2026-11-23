Фабиан Хюрцелер след поражението от Хъл Сити: Висшата лига е безпощадна

Наставникът на Брайтън Фабиан Хюрцелер остана разочарован от слабата ефективност в предни позиции при загубата с 0:2 срещу Хъл Сити. Въпреки че играчите му диктуваха събитията на терена през по-голямата част от двубоя, те така и не успяха да се възползват от създадените голови възможности.

Неуспехът попречи на „чайките“ да съкратят дистанцията до водача в таблицата на Премиър лийг Арсенал.

„Във футбола се случват такива неща – Висшата лига е безпощадна. Хъл стигнаха до гол след удар с доза шанс, но ние трябва да приемем този факт и в следващата среща да покажем по-добро лице“, сподели Хюрцелер в ефира на „Скай Спортс“, като отбеляза и спада в динамиката на състава след 65-ата минута.

Германският специалист допълни, че футболистите са започнали да прибързват и да форсират офанзивните действия поради липса на нужното търпение.

„Напълно обяснимо е да настъпи разочарование, когато изпуснеш такова голямо количество шансове за гол“, обобщи той.

В следващия шампионатен кръг тимът на Брайтън ще приеме състава на Нюкасъл.

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Снимки: Imago