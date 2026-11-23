Фен с фланелка на ПСЖ провокира на "Камп Ноу"

Зрител, облечен с фланелка на Пари Сен Жермен, се е появил на трибуните на “Камп Ноу” по време на двубоя между Барселона и Виляреал в неделя. Това веднага е довело до спречкване с въпросния запалянко, като той е бил изведен оттам, отбелязва “Спорт”.

Моментът за подобна демонстрация в Каталуния определено не е най-подходящият. Само месец след като френският шампион надделя над Барселона с 4:2 в основната фаза на Шампионската лига, въпросният запалянко се появи на южната трибуна с екипа на парижани. Това бързо нажежи страстите и предизвика размяна на реплики и обиди, подсилени от сериозното спортно съперничество между двата клуба. За да се избегне по-сериозна ескалация, органите по сигурността на стадиона се намесиха и изведоха привърженика извън съоръжението.

По този начин въпросният мъж не успя да доизгледа впечатляващия обрат на тима, воден от Ханзи Флик. Барселона изоставаше с 0:2 на собствен терен, но показа характер и стигна до пълен успех с 3:2. Със същия резултат завърши и срещата на ПСЖ срещу Ница във френската Лига 1 в събота.

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