Ограбиха футболист на Челси след загубата срещу Лийдс

Нападателят на Челси Емануел Емега е бил ограбен след напускането на стадион „Стамфорд Бридж“ в събота вечер. Неприятният инцидент за 23-годишния нидерландец се случи само броени часове, след като отбеляза дебютния си гол в първия си мач като титуляр за лондонския клуб.

Въпреки че Емега изведе домакините напред, заменяйки контузения Жоао Педро, „сините“ претърпяха крушение с 1:4 срещу Лийдс и бяха бурно освиркани от трибуните както на почивката, така и след последния съдийски сигнал.

После се появиха информация, че мобилният телефон на офанзивния играч е бил отнет след края на срещата. Макар че официалните органи не дадоха веднага подробности, самият футболист потвърди случилото се чрез публикация в Инстаграм в неделя вечер.

„За съжаление, след мача бях ограбен. Добре съм и за щастие никой не е пострадал. Благодаря за съобщенията и подкрепата“, написа нидерландецът, без да дава подробности за инцидента.

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