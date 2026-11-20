Още един от Щутгарт вече е в сметките на Милан

Наред с амбициозните трансферни цели като Николо Тресолди и Ендрик, в лагера на Милан все по-сериозно се обсъжда още една алтернатива за нападението – Ермедин Демирович от Щутгарт. Според информация на „Тутоспорт“, новият директор по футболните въпроси на „росонерите“ Маркус Крьоше е насочил погледа си към босненския национал. Крьоше познава отлично качествата му, а евентуалната сделка би подсилила офанзивната линия, без да изисква харчове от порядъка на 60–70 милиона евро или да поставя под съмнение инвестицията в Гонсало Рамош.

Статистиката на родения през 1998 година офанзивен играч през настоящата кампания доказва отличния му ритъм. Той вече има на сметката си общо девет попадения, разпределени между Бундеслигата (пет гола в девет участия) и Шампионската лига (четири точни удара в четири двубоя). Тези силни изяви бяха наблюдавани на живо от скаути на италианския клуб през последните седмици.

Въпреки водещата му роля трансферната му сума едва ли ще се повиши драстично с оглед на ситуацията около договора му, който изтича през 2028 година и за чието удължаване към момента няма споразумение с германския клуб. Смятаният за наследник на Един Джеко в националния тим на Босна и Херцеговина бе следен от Ювентус в периода на управление на Кристиано Джунтоли, а днес попада и в списъците на няколко тима от английската Висша лига.

Самият Демирович гледа с интерес към възможността да заиграе в Серия А. Неговият профил предлага ценна вариативност за наставника Рубен Аморим, тъй като босненецът може да действа като типичен централен нападател, в партньорство с Рамош или на фланга в атакуваща тройка.

Евентуално ново попълнение в предни позиции през зимния прозорец неизбежно засяга бъдещето на Франческо Камарда. За таланта, роден през 2008 година, се очертава преотстъпване през януари, с цел да натрупа игрови опит и да продължи развитието си далеч от напрежението на „Сан Сиро“.

Неговият агент Джузепе Ризо от дни разглежда многобройните получени предложения. Освен интерес от пет клуба от Серия А и два чуждестранни отбора, като реална опция остава и трупането на опит в Серия Б.

Демирович е вторият играч на Щутгарт, който през последните дни е спряган за Милан. Другият е халфът Анджело Щилер.

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