Аморим: Планът ни сработи перфектно

Старши треньорът на Милан Рубен Аморим остана изключително доволен от убедителния успех с 5:1 над Фрозиноне. Португалският специалист подчерта, че отборът му се е възползвал по най-добрия начин от откритите пространства и скоростта в предни позиции, наказвайки смелия тактически подход на съперника.

„Най-важното е, че имахме план за мача и отборът вярваше в него. Фрозиноне играе с непрекъсната преса и знаех, че ще подходят смело. Със скоростта, с която разполагаме в лицето на Рабио, Морейра, Пулишич и Рамош, можехме да организираме светкавични контраатаки. Променихме леко стила си заради опонента и се получи отлична вечер за нас", коментира Аморим.

Милан с впечатляващ успех над приятната изненада до момента Фрозиноне

„Изграждаме игрови принципи. Знаехме, че Фрозиноне залага на персонално покритие, затова Пулишич се озоваваше на различни позиции – искахме да ги увлечем и да създадем опасност с постоянната смяна на ролите. Всеки футболист трябва да разбира различните зони на терена. Видях неща, които тепърва трябва да подобряваме, но се придържахме към плана и това ме радва“, допълни наставникът.

„Не прекарахме много време в наказателното поле на съперника, свободните пространства бяха зад гърба на тяхната защита. Ако контролирахме двубоя по друг начин, Камарда щеше да бъде правилният избор. Сисе обаче притежава забележителна скорост. Той не задържаше топката, а атакуваше свободните зони и подаваше – не действаше като типичен централен нападател", обясни португалският специалист.

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Снимки: Gettyimages