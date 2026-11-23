Якирович след успеха на Хъл Сити: Три месеца чакахме за това

Мениджърът на Хъл Сити Сергей Якирович похвали колективните усилия на отбора си, след като в неделя тимът постигна първата си победа в Премиър лийг от август насам. Хъл се наложи срещу Брайтън с 2:0 след два гола на Оливър Макбърни в добавеното време на двубоя. Този резултат сложи край на серията от осем мача без победа за новака и позволи на отбора да се отдалечи още повече от зоната на изпадащите, събирайки 14 точки от 11 срещи.

„Играхме срещу отличен съперник, с много висока интензивност“, заяви Якирович пред “Скай Спортс”.

„Спечелихме с 2:0 и съм изключително щастлив, защото чакахме почти три месеца за нова победа. Това е невероятно“, добави мениджърът на Хъл Сити.

В началото на срещата Хъл Сити трябваше да издържи на сериозен натиск, а вратарят Константинос Цолакис направи поредица от блестящи спасявания, за да запази равенството. Гръцкият страж записа пет спасявания през първото полувреме - включително впечатляваща намеса с една ръка след удар на Диего Гомес в 15-ата минута.

„През първото полувреме оцеляхме, а Цолакис ни спаси четири или пет пъти. През втората част бяхме по-стабилни“, продължи бившият футболист на ЦСКА, цитиран от БТА.

„Никога не съм се съмнявал в Оли Макбърни, защото знам какво означава той за отбора. Трябва просто да създаваме положения за Макбърни и той ще вкара. Независимо дали печелим или губим, в съблекалнята винаги цари добра атмосфера“, завърши Якирович.

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