Компани обясни подробно за здравословните си проблеми и какви позитиви е извлякъл по време на отсъствието си

Наставникът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани даде първата си пресконференция след инцидента, който претърпя преди близо четири седмици и заради който не води тима си близо месец. Тогава треньорът припадна по време на тренировка и бе откаран в болница, където лекарите диагностицираха дразнене на мозъчните обвивки. Белгиецът все още е с шина на рамото, което извади при припадането, като утре той официално ще се завърне на пейката на баварците в домакинството срещу Кьолн в Бундеслигата.

Байерн даде знак, че Компани е готов да се завърне на скамейката

“На първо място, разбира се, бях много благодарен за цялата подкрепа. Това беше, разбира се, много интензивно преживяване и в онзи момент нещо съвсем ново и за мен. Но като погледна назад, трябва да кажа, че всичко мина перфектно. Получих подкрепа веднага – не само, разбира се, от много хора в клуба, но и от лекарите и всички, които участваха. Всичко мина наистина добре, изключително добре. Затова бях много, много благодарен за това.

Vincent Kompany: "First of all, I was obviously very grateful for all the support. It was, of course, a very intense experience and, in that moment, something quite new for me as well. But looking back, I have to say that everything went perfectly. I received support straight away, not only, of course, from many people at the club, but also from the doctors and everyone involved. Everything went really well, exceptionally well. So I was very, very grateful for that. Then you try to find your peace of mind again as quickly as possible and not dwell too much on what might happen. You simply approach it like you would a normal injury: you wait until you get the results. I think that was also a very positive process. All the tests I underwent afterwards were actually very positive. In fact, I have to say that I'm very healthy, because I've had plenty of tests. We almost went looking for something to find, but fortunately, that wasn't the case. Fortunately, it wasn't anything serious enough to lead to further complications. But during that period of rest, you obviously always try to learn something as well. I also found it interesting to observe the team from a different perspective: my staff, my colleagues, how they work, what they do and how they handle a situation like that. That was quite an interesting experience too. Obviously, with my shoulder, there wasn't much I could do anymore. But now everything is fine again. I feel very good, and I'm really happy to be back with the team" — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 19, 2026

Всички изследвания, на които се подложих след това, всъщност бяха много положителни. Всъщност трябва да кажа, че съм в много добро здраве, защото ми направиха много изследвания. Почти се опитахме да търсим нещо, което да открием, но за щастие това не се наложи. За щастие не беше нищо толкова сериозно, че да доведе до по-нататъшни усложнения. Но през този период на почивка, разбира се, винаги се опитваш да научиш и нещо. За мен беше интересно и да наблюдавам отбора от различна перспектива: екипът ми, колегите ми, как работят, какво правят и как се справят с подобна ситуация. Това също беше доста интересно преживяване. Разбира се, с рамото ми вече не можех да направя много. Но сега всичко отново е наред. Чувствам се много добре и съм наистина щастлив, че съм отново с отбора”, започна белгиецът.

“Просто бях болен и може би не обърнах достатъчно внимание на тялото си. Всичко, което се случи след това, беше просто последица от това. Не беше нищо сериозно или необичайно; това е нещо, което може да се случи на всеки. Не мога и да го омаловажавам. Със сигурност беше шок. Но това беше последица от това, което обясних на пресконференцията преди мача с Арсенал: просто продължих, когато в този момент вероятно трябваше да си взема малко време за почивка. Дотогава обаче вече беше твърде късно. Сега отново се чувствам добре и оттогава насам преминах през дълъг процес на възстановяване. А сега е време да направя следващата стъпка”, продължи Компани.

Kompany: "I want to thank my staff. What happened in that game against Atlético – I enjoyed it so much. It was one of the most beautiful moments of my coaching career, even though I wasn't there. That's something we will carry with us throughout this season. I believe that, at some point in our history here at Bayern, this will give us tremendous strength. We will be able to say: "Okay, the coach wasn't there, Lucho Díaz wasn't there, and there were other challenges along the way. And yet we went there without fear." - That's important: without fear. And we still saw the Bayern we know. But anyway, all of that is in the past now, and I'm sure that from tomorrow onwards, things will return to normal, with the usual reactions to wins and losses. And that's the priority" — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 19, 2026

„Искам да благодаря на екипа си. Това, което се случи в мача срещу Атлетико Мадрид – насладих се на него изключително много. Беше един от най-красивите моменти в треньорската ми кариера, въпреки че не бях там. Това е нещо, което ще носим в себе си през целия сезон. Вярвам, че в даден момент от историята ни тук, в Байерн, това ще ни даде огромна сила. Ще можем да кажем: „Добре, треньорът не беше там, Лучо Диас не беше там и имаше и други предизвикателства по пътя. И все пак отидохме там без страх.“ – Това е важно: без страх. И все пак видяхме Байерн, който познаваме. Но така или иначе, всичко това вече е в миналото и съм сигурен, че от утре нататък нещата ще се върнат към нормалното, с обичайните реакции към победите и загубите. И това е приоритетът.

Като треньор никога не ти се отдава такава възможност да „презаредиш“, да започнеш на чисто в кариерата си в даден клуб. Обикновено, ако искаш да направиш това, трябва да се преместиш другаде. В моя случай това е лукс, който имам сега. Имах време, но то определено не беше непродуктивно. През този период може би също така разработих някои по-добри идеи за това как можем да направим малки подобрения – не непременно да променяме нещата, а просто да добавим този допълнителен процент. Така че не всичко беше негативно.“

Kompany on which thoughts and reconsiderations he had during these four weeks away: "It was the opportunity to reflect a bit on the organisation and consider what the important things are that we absolutely need to maintain in the future, and which things can continue running, or be handled differently, even when I'm not there. I find that extremely interesting. As a coach, you never really get this opportunity to reboot, to make a fresh start in your career at a particular club. Usually, if you want to do that, you have to move somewhere else. In my case, this is a luxury I have now. I've had time, but it certainly hasn't been unproductive. During this period, I've also perhaps developed some better ideas about how we can make small improvements – not necessarily change things, but simply add that extra percentage. So it wasn't all negative" — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 19, 2026

„Чаках четири седмици и мога да ви кажа, че изобщо не ми беше трудно. Точно обратното. Наслаждавах се на това време и определено имах достатъчно от него. Вече имах почти четири седмици да се подготвя за този мач, а мотивацията ми е много висока за всеки мач, но особено за утрешния. Надявам се да успея да предам това на отбора. Играчите се завръщат от международни мачове, а това винаги е специфична ситуация. Имаме мач в петък вечер, а играчите се връщат от националните си отбори. По време на този период винаги може да се случи нещо; трябва да сме честни по този въпрос. Винаги е така. Но се надявам, че играчите ще усетят тази енергия и мотивация за мача. Ако това се случи, ще имаме добра основа за утрешния мач.“

За възстановяващите се в отбора Компани каза: “Мусиала? Мисля, че историята му е прекрасна. Ще продължавам да го повтарям: начинът, по който този млад мъж се бори, и това, което показва в момента... Надявам се, че ще може да се наслади на всичко това през следващите месеци. Просто се надявам да успее да покаже всичко това на терена. Вярвам, че определено ще го направи, на 100%. Но бих казал, че ситуацията му е подобна на това, което се случи в мача с Атлетико, а също и на това, което се случи с мен. Това са моменти, от които, според мен, можем да черпим много сила през този сезон. Това, което Джамал показва в момента, е невероятен манталитет и жажда да се завърне.

Kompany on Jamal Musiala: "I think his story is a beautiful one. I'll keep saying it: the way this young man is fighting and what he's showing right now.. I hope he'll be able to enjoy all of this over the coming months. I simply hope he can show it all on the pitch. I believe he absolutely will, 100%. But I would say his situation is similar to what happened with the Atlético game and also to what happened to me. These are moments from which I believe we can draw a lot of strength this season. What Jamal is showing right now is an incredible mentality and hunger to make his comeback. He can't say much at the moment; he has to do his talking on the pitch. But as a coach, these are also moments when you look at great players and genuinely think: "Okay, I'm really looking forward to this." - Because once he can speak on the pitch again, I believe we'll be gaining something not only for Bayern but also for German football as a whole. • On whether he will play tomorrow: "He's ready, he's available and will probably be involved, yes. I say "probably" because we still have a training session today, and something can always happen." — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 19, 2026

Защото щом отново може да се изяви на терена, вярвам, че ще спечелим нещо не само за Байерн, но и за германския футбол като цяло. Мусиала е готов, на разположение е и вероятно ще вземе участие, да. Казвам „вероятно“, защото все още имаме една тренировка и всичко може да се случи.

Луис Диас е много добре, имаше добра седмица. Утре ще е твърде рано за него, но очаквам да се върне в игра в следващите седем дни. Реалистично е скоро да се завърне. Алфонсо Дейвис е добре, но все още не искам да говоря кога точно ще се завърне.

Max Eberl on the recent statements of doubt about Jamal Musiala: "Uli is always thinking about his club – I think you know that even better than I do, having been here for two and a half years. Uli is concerned about the club and constantly thinking about it. He wants FC Bayern to continue building on his life's work, to keep running smoothly and to remain among the elite of European football. That's the first point. The second point is what Vinnie has just said. We are convinced that Jamal can emerge from what he's currently going through as a stronger person. There are phases in a person's life from which something really significant can emerge. And what Vinnie is talking about is something you don't get to see every day, but we can feel it. Jamal is a young man with incredible resilience, someone who is drawing tremendous strength from this complicated situation. We keep saying that we can't simply talk it into happening, but we have the feeling and the conviction that Jamal will return to the pitch, demonstrate his full abilities again, and that people will then be happy to come back to the stadium to watch him, along with all the other players and the team's success. That's exactly what we're working towards. As we said earlier, we give Vinnie and every single player our full support, in every way we possibly can, because these are our players, and we want to achieve success together with them. Jamal receives that same support as everyone else." — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 19, 2026

Относно Мусиала и думите на Ули Хьонес, че Байерн може и да преразгледа договора му в бъдеще, спортният директор Макс Еберл, който също бе на пресконференцията, каза: “Ули винаги мисли за клуба си. Той иска Байерн да продължи да гради върху делото на живота му, да функционира безпроблемно и да остане сред елита на европейския футбол. Това е първият момент.

Вторият момент е това, което току-що каза Вини. Ние сме убедени, че Джамал може да излезе по-силен от това, през което преминава в момента. Има периоди в живота на човек, от които може да се роди нещо наистина значимо. А това, за което говори Вини, е нещо, което не се вижда всеки ден, но ние го усещаме. Джамал е млад мъж с невероятна издръжливост, човек, който черпи огромна сила от тази сложна ситуация. Непрекъснато повтаряме, че не можем просто да го накараме да се случи с думи, но имаме усещането и убеждението, че Джамал ще се върне на терена, отново ще покаже пълния си потенциал и че тогава хората с радост ще се върнат на стадиона, за да го гледат, заедно с всички останали играчи и успехите на отбора”.

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Снимки: Imago