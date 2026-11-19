Наставникът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани даде първата си пресконференция след инцидента, който претърпя преди близо четири седмици и заради който не води тима си близо месец. Тогава треньорът припадна по време на тренировка и бе откаран в болница, където лекарите диагностицираха дразнене на мозъчните обвивки. Белгиецът все още е с шина на рамото, което извади при припадането, като утре той официално ще се завърне на пейката на баварците в домакинството срещу Кьолн в Бундеслигата.
Байерн даде знак, че Компани е готов да се завърне на скамейката
“На първо място, разбира се, бях много благодарен за цялата подкрепа. Това беше, разбира се, много интензивно преживяване и в онзи момент нещо съвсем ново и за мен. Но като погледна назад, трябва да кажа, че всичко мина перфектно. Получих подкрепа веднага – не само, разбира се, от много хора в клуба, но и от лекарите и всички, които участваха. Всичко мина наистина добре, изключително добре. Затова бях много, много благодарен за това.
Всички изследвания, на които се подложих след това, всъщност бяха много положителни. Всъщност трябва да кажа, че съм в много добро здраве, защото ми направиха много изследвания. Почти се опитахме да търсим нещо, което да открием, но за щастие това не се наложи. За щастие не беше нищо толкова сериозно, че да доведе до по-нататъшни усложнения. Но през този период на почивка, разбира се, винаги се опитваш да научиш и нещо. За мен беше интересно и да наблюдавам отбора от различна перспектива: екипът ми, колегите ми, как работят, какво правят и как се справят с подобна ситуация. Това също беше доста интересно преживяване. Разбира се, с рамото ми вече не можех да направя много. Но сега всичко отново е наред. Чувствам се много добре и съм наистина щастлив, че съм отново с отбора”, започна белгиецът.
“Просто бях болен и може би не обърнах достатъчно внимание на тялото си. Всичко, което се случи след това, беше просто последица от това. Не беше нищо сериозно или необичайно; това е нещо, което може да се случи на всеки. Не мога и да го омаловажавам. Със сигурност беше шок. Но това беше последица от това, което обясних на пресконференцията преди мача с Арсенал: просто продължих, когато в този момент вероятно трябваше да си взема малко време за почивка. Дотогава обаче вече беше твърде късно. Сега отново се чувствам добре и оттогава насам преминах през дълъг процес на възстановяване. А сега е време да направя следващата стъпка”, продължи Компани.
„Искам да благодаря на екипа си. Това, което се случи в мача срещу Атлетико Мадрид – насладих се на него изключително много. Беше един от най-красивите моменти в треньорската ми кариера, въпреки че не бях там. Това е нещо, което ще носим в себе си през целия сезон. Вярвам, че в даден момент от историята ни тук, в Байерн, това ще ни даде огромна сила. Ще можем да кажем: „Добре, треньорът не беше там, Лучо Диас не беше там и имаше и други предизвикателства по пътя. И все пак отидохме там без страх.“ – Това е важно: без страх. И все пак видяхме Байерн, който познаваме. Но така или иначе, всичко това вече е в миналото и съм сигурен, че от утре нататък нещата ще се върнат към нормалното, с обичайните реакции към победите и загубите. И това е приоритетът.
Като треньор никога не ти се отдава такава възможност да „презаредиш“, да започнеш на чисто в кариерата си в даден клуб. Обикновено, ако искаш да направиш това, трябва да се преместиш другаде. В моя случай това е лукс, който имам сега. Имах време, но то определено не беше непродуктивно. През този период може би също така разработих някои по-добри идеи за това как можем да направим малки подобрения – не непременно да променяме нещата, а просто да добавим този допълнителен процент. Така че не всичко беше негативно.“
„Чаках четири седмици и мога да ви кажа, че изобщо не ми беше трудно. Точно обратното. Наслаждавах се на това време и определено имах достатъчно от него. Вече имах почти четири седмици да се подготвя за този мач, а мотивацията ми е много висока за всеки мач, но особено за утрешния. Надявам се да успея да предам това на отбора. Играчите се завръщат от международни мачове, а това винаги е специфична ситуация. Имаме мач в петък вечер, а играчите се връщат от националните си отбори. По време на този период винаги може да се случи нещо; трябва да сме честни по този въпрос. Винаги е така. Но се надявам, че играчите ще усетят тази енергия и мотивация за мача. Ако това се случи, ще имаме добра основа за утрешния мач.“
За възстановяващите се в отбора Компани каза: “Мусиала? Мисля, че историята му е прекрасна. Ще продължавам да го повтарям: начинът, по който този млад мъж се бори, и това, което показва в момента... Надявам се, че ще може да се наслади на всичко това през следващите месеци. Просто се надявам да успее да покаже всичко това на терена. Вярвам, че определено ще го направи, на 100%. Но бих казал, че ситуацията му е подобна на това, което се случи в мача с Атлетико, а също и на това, което се случи с мен. Това са моменти, от които, според мен, можем да черпим много сила през този сезон. Това, което Джамал показва в момента, е невероятен манталитет и жажда да се завърне.
Защото щом отново може да се изяви на терена, вярвам, че ще спечелим нещо не само за Байерн, но и за германския футбол като цяло. Мусиала е готов, на разположение е и вероятно ще вземе участие, да. Казвам „вероятно“, защото все още имаме една тренировка и всичко може да се случи.
Луис Диас е много добре, имаше добра седмица. Утре ще е твърде рано за него, но очаквам да се върне в игра в следващите седем дни. Реалистично е скоро да се завърне. Алфонсо Дейвис е добре, но все още не искам да говоря кога точно ще се завърне.
Относно Мусиала и думите на Ули Хьонес, че Байерн може и да преразгледа договора му в бъдеще, спортният директор Макс Еберл, който също бе на пресконференцията, каза: “Ули винаги мисли за клуба си. Той иска Байерн да продължи да гради върху делото на живота му, да функционира безпроблемно и да остане сред елита на европейския футбол. Това е първият момент.
Вторият момент е това, което току-що каза Вини. Ние сме убедени, че Джамал може да излезе по-силен от това, през което преминава в момента. Има периоди в живота на човек, от които може да се роди нещо наистина значимо. А това, за което говори Вини, е нещо, което не се вижда всеки ден, но ние го усещаме. Джамал е млад мъж с невероятна издръжливост, човек, който черпи огромна сила от тази сложна ситуация. Непрекъснато повтаряме, че не можем просто да го накараме да се случи с думи, но имаме усещането и убеждението, че Джамал ще се върне на терена, отново ще покаже пълния си потенциал и че тогава хората с радост ще се върнат на стадиона, за да го гледат, заедно с всички останали играчи и успехите на отбора”.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago