15 от 15 за Крумовград

ФК Крумовград продължава с перфектното си представяне в Югозападната Трета лига. „Златотърсачите“ записаха победа номер 15 от 15 мача, надделявайки с 4:0 над Марица (Пловдив) у дома в сблъсък от 15-ия кръг на шампионата.

Още в до десетата минута възпитаниците на Танчо Калпаков взеха добър аванс от 2:0. И двете попадения бяха дело на опитният бранител Димитър Пиргов, който откри в 4-ата минута, а след още 6 удвои аванса на Крумовград. В 36-ата минута Димо Бакалов покачи на 3:0.

Три минути след началото на второто полувреме Александър Георгиев оформи крайния резултат.

В следващия кръг предстои най-сериозното изпитание за Крумовград. Родопчани гостуват на един от преките си конкуренти Спартак (Пловдив) в събота, 21-ви ноември, от 14:30 часа.

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