Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Крумовград

15 от 15 за Крумовград

  • 14 ное 2026 | 16:54
  • 658
  • 0
15 от 15 за Крумовград

ФК Крумовград продължава с перфектното си представяне в Югозападната Трета лига. „Златотърсачите“ записаха победа номер 15 от 15 мача, надделявайки с 4:0 над Марица (Пловдив) у дома в сблъсък от 15-ия кръг на шампионата.

Още в до десетата минута възпитаниците на Танчо Калпаков взеха добър аванс от 2:0. И двете попадения бяха дело на опитният бранител Димитър Пиргов, който откри в 4-ата минута, а след още 6 удвои аванса на Крумовград. В 36-ата минута Димо Бакалов покачи на 3:0.

Три минути след началото на второто полувреме Александър Георгиев оформи крайния резултат.

В следващия кръг предстои най-сериозното изпитание за Крумовград. Родопчани гостуват на един от преките си конкуренти Спартак (Пловдив) в събота, 21-ви ноември, от 14:30 часа.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Секирово спря лоша серия

Секирово спря лоша серия

  • 14 ное 2026 | 17:50
  • 22
  • 0
Дубълът на Локо (Пловдив) попари „розите“

Дубълът на Локо (Пловдив) попари „розите“

  • 14 ное 2026 | 17:38
  • 227
  • 0
Марица (Милево) повали Спартак (Пловдив) в дербито на кръга

Марица (Милево) повали Спартак (Пловдив) в дербито на кръга

  • 14 ное 2026 | 17:23
  • 350
  • 0
Дубълът на Септември (София) с минимална победа

Дубълът на Септември (София) с минимална победа

  • 14 ное 2026 | 17:20
  • 267
  • 0
Сливнишки герой се справи със Септември (Симитли)

Сливнишки герой се справи със Септември (Симитли)

  • 14 ное 2026 | 17:13
  • 343
  • 0
Атлетик (Куклен) с много ценна победа, надви Гигант (Съединение)

Атлетик (Куклен) с много ценна победа, надви Гигант (Съединение)

  • 14 ное 2026 | 17:09
  • 383
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България се отказа от националния си отбор - Люксембург, Естония и Исландия събират в пъти повече публика от нас

България се отказа от националния си отбор - Люксембург, Естония и Исландия събират в пъти повече публика от нас

  • 14 ное 2026 | 14:47
  • 17467
  • 104
Дяков: „Срамно“ е мека дума за представянето ни, трябва авторитет като Станимир Стоилов

Дяков: „Срамно“ е мека дума за представянето ни, трябва авторитет като Станимир Стоилов

  • 14 ное 2026 | 16:06
  • 7475
  • 8
България в четвърта урна на жребия за Евро 2028

България в четвърта урна на жребия за Евро 2028

  • 14 ное 2026 | 13:09
  • 12296
  • 54
Играч на ЦСКА се контузи, няма да пътува с националите за Естония

Играч на ЦСКА се контузи, няма да пътува с националите за Естония

  • 14 ное 2026 | 13:15
  • 16814
  • 55
Левски прави всичко възможно, за да има по-голяма подкрепа в Марсилия

Левски прави всичко възможно, за да има по-голяма подкрепа в Марсилия

  • 14 ное 2026 | 12:35
  • 8920
  • 36
Черноморец разби 10 от Марек за четири минути, вгорчи дебюта на Алвеша и стъпи на върха

Черноморец разби 10 от Марек за четири минути, вгорчи дебюта на Алвеша и стъпи на върха

  • 14 ное 2026 | 16:20
  • 8970
  • 15