Танчо Калпаков за дербито със Спартак (Пловдив)

В събота, едноименния тим на Крумовград ще гостува на Спартак (Пловдив). Срещата е от 16-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„С оглед моментното класиране, Спартак (Пловдив) се явява като един от водещите отбори в групата. Ние обаче не категоризираме мачовете според противника. Към всеки подхождаме с уважение. За нас всички срещи са важни. Амбицирани сме да печелим от всеки по три точки. Просто трябва да се подготвим добре. Да излезем и да изиграем 90-те минути според възможностите си“, коментира пред Sportal.bg Танчо Калпаков, треньор на Крумовград.

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