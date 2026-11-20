Танчо Калпаков: Мачът е с по-особен заряд, защото Спартак се заяви като един от претендентите

ФК Крумовград гостува на Спартак (Пловдив) в среща от 16-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Двубоят е тази събота, 21-ви ноември, от 14:30 часа.

„Златотърсачите“ продължават да са без грешка в първенството с 15 успеха след 15 мача, след като се справиха с лекота с Марица (Пловдив) в миналия кръг, надделявайки с 4:0.

„Двубоят си е дерби, независимо от моментното състояние на отборите. Двата тима се познават отлично, тъй като са съставени предимно от пловдивски футболисти. Мачът е и с по-особен заряд, защото те се заявиха като един от претендентите“, сподели наставникът на тима Танчо Калпаков.

Спартак вече допусна три поражения, последното от които остави отбора трети във временното класиране с цели 9 точки изоставане от Крумовград.

„В началото на седмицата имаше някакви приказки, че в Спартак повечето играчи се отказват, а и треньорът си тръгна. Но виждам, че си тренират нормално и са надъхани за този мач“, добави Калпаков.

„При нас всичко е нормално. До този момент не е имало драми. Като вървят нещата, лесно се работи. Опитваме се да не пренавиваме футболисти. Мотивацията за този мач е налице“, каза още специалистът.

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