Танчо Калпаков: Добре, че си решихме всичко още през първата част

Старши треньорът на ФК Крумовград Танчо Калпаков сподели мнението си след днешния категоричен успех с 4:0 над Марица (Пловдив) у дома.

15 от 15 за Крумовград

„Игра се футбол само през първото полувреме. Второто заваля зверски дъжд, теренът се наводни и за 20 минути стана целия в локви. Добре, че си решихме всичко още през първата част.“, сподели Калпаков след края на двубоя.

Впечатление направи, че Димитър Пиргов вкара два гола за „златотърсачите“ и вече е третият най-резултатен играч на тима с 6 попадения, колкото имат още Станислав Маламов и Александър Георгиев.

„Наблегнахме на статични положения, след като видяхме, че те са по-ниски и имат проблеми в тази част от играта“, добави наставникът на Крумовград.

Родопчани увеличиха аванса си пред втория на 8 точки, след като Марица (Милево) победи Спартак (Пловдив) и го измести от втората позиция.

„Изиграхме си двубоя по-леко и се готвим за дербито със Спартак (Пловдив). Добре се разви този кръг за нас. Остава да си изкараме следващите два мача, да не се отпускаме и да затвърдим силното представяне“, завърши специалистът.

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