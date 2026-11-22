Танчо Калпаков: Има и такива мачове

В Пловдив, местния Спартак нанесе първа загуба на лидера Крумовград. Срещата е от 16-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Спартак (Пловдив) спря Крумовград

Танчо Калпаков, треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Има и такива мачове. Не заслужавахме да загубим, но може би сме спечелили някои мачове, които не сме заслужавали и съдбата си го връща. Яд ме е, защото такива мачове не трябва да се губят. Като не можеш да победиш, поне не трябва да падаш. Въпросът беше кой ще вкара първи. Техните положения бяха само от статични ситуации. Загубите в дерби мачовете са най-неприятни. Не ми хареса поведението на някои играчи. Но е хубаво да ги видя и в такава светлина. Като им стъпят малко по-здраво и се поогъват. Пиргов се контузи и го замених след първото полувреме, а без него сме различни. Ще си направим някои равносметки след последния мач“.

Снимка: ПФК Спартак Пловдив 1947 - фейсбук

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