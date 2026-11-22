Невен Венков: Макар и трудно, постигнахме целта си

Черноломец (Попово) се наложи с 1:0 у дома над Септември (Драгоево). Срещата е от 15-ия кръг на Североизточната Трета лига. Невен Венков, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Мисля, че победихме заслужено. Не бяхме много убедителни, но най-важното днес бе да вземем трите точки. Макар и трудно, постигнахме целта си. Изпуснахме доста шансове, но пропуските са част от играта, а и гостите се представиха добре, като се наложи на два пъти Цветелин Енчев да демонстрира класата си. Лесни победи няма, всеки противник изисква максимална мобилизация и концентрация и всяка победа е сладка. Имаме си кадрови проблеми и такива с тренировъчния процес, но благодарение на всички момчета и на отдадеността им, преодоляваме трудностите и побеждаваме“.

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