Венцеслав Иванов за победата в Троян

Ком (Берковица) спечели гостуването си на Чавдар Троян с 1:0. Срещата е от седмия кръг на Северозападната Трета лига.

Ком си тръгна от Троян с точките

Венцеслав Иванов, треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Изиграхме много мотивирано, концентрирано и дисциплинирано срещата, за което футболистите заслужават похвала и уважение. Очаквах тежък мач и беше такъв, както всеки един наш до момента, но сериозното отношение на играчите ни позволи да имаме контрол върху събитията на терена. Приспособихме се към тежкия терен доста добре и отговорихме на агресията на домакините. Вкарахме красив гол, след което имахме възможност да отбележим и втори и да приключим интригата, но удар в гредата на Христо Янакиев ни попречи да сторим това. Особено радостен ме прави факта – освен осемте поредни мача без загуба, че вече трети пореден двубой не допускаме гол в собствената врата. Именно инкасирането на попадения беше една от основните причини в мачовете от началото на първенството да не запишем и повече точки от тези, които имаме в момента“.

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