Росен Крумов за загубата от Септември (Симитли)

Септември (Симитли) победи в Костинброд, едноименния тим с 2:0. Срещата е от 18-ия кръг на Югозападната Трета лига.

Септември (Симитли) бие в Костинброд

Росен Крумов, председател на УС на ОФК Костинброд коментира пред клубни сайт.

„До 40-ата минута гостите имаха само една атака. Ние тотално владеехме случващото се, но ни липсваха положенията, с които да ги застрашим. Получихме гол след наша грешка и подхлъзване на вратаря. През второто полувреме ударихме греда, а от последвалата контра ни отбелязаха втори гол. След това те играха само в защита. Правим много пропуски, но в последните два мача не можем да създадем много положения. Контузиите също повлияха. Липсват ни трима основни състезатели“.

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