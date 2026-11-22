Красимир Бислимов: Не се радвам на точката, съдийството беше просто обидно

Старши треньорът на Спартак (Плевен) Красимир Бислимов сподели мнението си за равенството 1:1 с Несебър. Опитният специалист насочи внимание към съдийството, като не пропусна да похвали играта на своя тим, който с 10 души се пребори за равенство.

„Играхме добре, много силно даже. Не съм виждал такова безскрупулно съдийство. Всичко беше в наш ущърб. Знаете, че по принцип не обичам да говоря за съдиите, но просто днес главният съдия беше техният 12-ти играч. Извади ни 7 жълти картона, всеки фаул беше картон за нас. Чудеше се как да направи така, че да може Несебър да спечели. Това просто е обидно. Те нямаха положения. Все едно не ние, а те бяха с човек по-малко“, сподели Бислимов след двубоя.

„Не се радвам на точката. Ако имахме още време, можехме и да обърнем“, добави Краси Бислимов.

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