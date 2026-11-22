Иван Станчев: Измъчихме се сами

Волов Шумен 2007 се наложи с 1:0 в Добрич над местния Рилци. Срещата е от 15-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Късен гол осигури победа за Волов Шумен 2007 в Добрич

Иван Станчев, президент на гостите коментира пред клубния сайт.

„Много трудна, но и много важна победа за нас, защото все пак и за 1:0 дават три точки. Измъчихме се сами. Много натискахме, оправихме много удари, но дълго време не успяхме да вкараме. Този двубой влиза в графата шампионски, защото, ако изпускаш победите в такива срещи, няма как да имаш претенции. В последните 10-15 минути на срещата тръгнахме много сериозно напред, оголихме се отзад и се наложи да чистим веднъж от голлинията. При една тяхна контра можеха да направят така, че резултатът да е друг. За мен Рилци не е никак слаб отбор и не е за подценяване. Играха си добре момчетата, допустимо агресивно. Разчитат на по-затворената си игра и дълги пасове към централния нападател. Колкото по-дълго се запазваше нулевото равенство, толкова повече им порастваха криле“.

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