Шеф на Спартак (Варна) с емоционално обръщение преди дербито с Черно море

Председателят на Управителния съвет на Спартак Варна - Алекс Илиев публикува емоционално съобщение в социалните мрежи преди дербито на Варна. Мачът на "Коритото" е днес от 17:30 часа. Ето какво написа той във Фейсбук:

"За мен това дерби ще бъде още по-специално и символично. По-нататък ще се разбере защо. Но то е и пореден шанс да останем в историята - първо, като сложим край на още една негативна серия от близо 19 години, и второ, като запишем две победи в един и същи сезон.Не съм толкова близо до отбора в последно време, но днес отново ще опитам да предам с думи това, което гори и в моето сърце още от дете. Пожелавам успех на синьо-бялата общност на всички фронтове - както на терена, така и по трибуните! Само Спартак Варна!"

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