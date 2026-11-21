Дани Моралес: Тези мачове се играят под напрежение

Старши треньорът на Спартак (Варна) Даниел Моралес сподели мнението си след дербито с Черно море, завършило при нулево равенство. Наставникът на "соколите" коментира какво е попречило на неговия отбор да стигне до победата.

"Много съм доволен от атмосферата. Нашите фенове дойдоха на последната ни тренировка и казаха, че ще ни подкрепят докрай. Поздравявам и ръководството, което полага усилия отборът да бъде добре. Поздравявам и момчетата за това, че се стараха до самия край. Тези мачове се играят под напрежение и трябва да изкараме по-добри моменти. Не беше мач с много чисти ситуации. Ще се опитаме да коригираме някои неща и да направим по-добър мач в следващия кръг.

Голяма битка без победител в дербито на Варна

Не намерихме свободния човек и след това да имаме кураж да изградим по-смело нашата атака. Тези момчета уважават тази емблема. Горд съм, че съм треньор на Спартак и че имам възможност да работя с тях. Има неща, които трябва да пипаме по-детайлно. Това, което искаме, на 80% те го правят. Това не е достатъчно. Трябва всеки ден да правим нещо по-различно. Засега нещата са ОК. Не успяхме да победим. Черно море също търсеше победата. Следващият мач е най-важен.

Локомотив (Пловдив) е интересен отбор. Можем да се противопоставим на всеки. Познавам малко по-детайлно отбора на Локо. Всичко е до нашето поведение и отношение на терена. Ако всичко върви както искаме, може да отидем там и да се бием за трите точки", заяви Моралес.

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Снимки: Startphoto