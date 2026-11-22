Диан Георгиев: Вместо ние да се радваме, загубихме

Волов Шумен 2007 се наложи с 1:0 в Добрич над местния Рилци. Срещата е от 15-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Късен гол осигури победа за Волов Шумен 2007 в Добрич

Диан Георгиев, председател на Управителния съвет на ФК Рилци коментира пред клубния сайт.

„Те имаха повече положения, но ние играхме много добре. Аз съм много доволен. Пропуснахме отлична възможност, с която да поведем и в 93-ата минута ни наказаха. Вместо ние да се радваме, загубихме. Ако продължаваме да играем така обаче, доста отбори ще берат ядове. Играхме много правилно. Просто ни липсва голът Ако подобрим физическата подготовка, ще сме още по-добре. Мачът можеше да завърши в двете посоки. Изпълни се максимата: „Ако не отбележиш, ще ти вкарат“. Има футбол при нас. Рано или късно птичката ще кацне и на нашето рамо“.

Снимка: fcriltsi.com

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