Колко голяма е победата на Бин Сулайем при връщането на V8 моторите?

Президентът на Международната автомобилна федерация (ФИА) Мохамед бин Сулайем постигнаважна победа в стремежа си да върне емблематичните V8 двигатели във Формула 1. Всички заинтересовани страни постигнаха историческо споразумение, което проправя пътя за тяхната официална поява от 2030 година.

От централата на ФИА потвърдиха, че управата на шампионата, състезателните тимове и производителите на задвижващи агрегати са одобрили с пълно единодушие новата техническа концепция. Стратегическата промяна поставя акцент върху по-леки, опростени и финансово достъпни болиди, при които майсторството на самите пилоти ще има решаваща роля.

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Бин Сулайем, който от години е главен защитник на идеята за редуциране на излишната сложност в спорта, вярва, че тези промени ще върнат автентичната същност на надпреварите:

„Това споразумение представлява важен крайъгълен камък в изграждането на бъдещето на Формула 1. Още от самото начало моята цел бе ясна – да предложим спорт, който е по-интригуващ и по-оспорван за аудиторията, без да отстъпваме от позициите си на лидер в иновациите и устойчивото развитие. Завръщането на V8 двигателите е шанс отново да се свържем с корените на шампионата и да възстановим звука, страстта и истинското състезателно преживяване.

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“„Нашата визия предвижда по-леки, по-малко комплексни и по-евтини болиди, които извеждат таланта на състезателите на преден план. Изказвам благодарност към всички страни за ползотворния диалог. Тази стъпка ясно показва какво можем да постигнем, когато гледаме в една посока в името на най-доброто бъдеще за нашия спорт.“

Успехът е резултат от неколкомесечна интензивна кампания на президента на ФИА в полза на по-шумни и механично по-достъпни агрегати. Позицията му срещна широк отзвук и сред самите състезатели, които редовно изразяваха притеснения относно прекомерното тегло и усложнената електроника на съвременните болиди.

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Новият регламент за 2030 година предвижда въвеждането на 2,1-литров турбомотор V8 с ограничена степен на хибридизация. Той ще замени сложната 1,6-литрова V6 хибридна система, планирана за цикъла след 2026 година. За разлика от атмосферните V8 агрегати, използвани до края на 2013 година, новата версия ще запази принудителното пълнене с турбокомпресор и частична електрическа помощ. Идеята е шаситата да станат по-динамични и по-леки, насърчавайки атаките на пистата за сметка на постоянното пестене и управление на енергията.

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Черпейки опит от своето състезателно минало, Бин Сулайем подчерта:

„Рали спортът ми даде практически поглед върху това от какво наистина имат нужда пилотите, отборите и организаторите. Това познание ме води и днес – по-лекият болид, който състезателят може да натовари до абсолютния предел, е в основата на всяко истинско шоу.“

V8 моторите се завръщат във Формула 1 за 2030 година

Посоката за намаляване на техническата сложност среща широка подкрепа сред водещите ръководители в спорта. Главният изпълнителен директор на Макларън Зак Браун, съветникът на Алпин Флавио Бриаторе и ръководителят на Кадилак Дан Таурис вече изразиха позитивни реакции към подготвяните реформи.

Въпреки постигнатия консенсус, предстои техническата рамка да бъде официално оформена като цялостен пакет от правила. Финалният проект ще бъде внесен за официално утвърждаване пред Световния съвет за автомобилен спорт на ФИА по време на следващото му заседание в Шанхай идния месец.

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Основната задача оттук нататък е трансформирането на постигнатото разбирателство в действащ правилник. За ръководството на ФИА завръщането на рева на V8 моторите вече не е просто стремеж, а сигурна реалност в дневния ред за сезон 2030.

Бин Сулайем отчита победа, но следващите V8 мотори също се са с турбо и ще са част от хибридна система, батериите също остават, ще им липсват и високите обороти на атмосферните двигатели. Всъщност, те ще представляват еволюция на актуалните двигатели, които ще получат по два нови цилиндъра и ще пораснат.

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Снимки: Imago