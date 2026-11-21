Марк Маркес с първи думи след падането в Португалия

Марк Маркес призна, че не е преценил точно колко хлъзгава е пистата, след като катастрофа по време на спринта за Голямата награда на Португалия отложи спечелването на световната му титла в MotoGP за 2026 година.

Пилотът на Дукати бе само на обиколка и половина от завоюването на своята осма световна корона, когато дъждът над трасето в Портимао внезапно се усили. По това време испанецът караше стабилно на трета позиция, докато съперникът му с Априлия Хорхе Мартин бе шести — развой, който напълно устройваше лидера в шампионата. Падане на седми завой в предпоследната обиколка обаче прати Маркес извън пистата и пренесе битката за отличието в неделното основно състезание.

Заради неблагоприятната прогноза за времето спринтовата дистанция стартира с половин час по-рано, а знамената за дъжд се появиха още във втория тур. В заключителната фаза условията рязко се влошиха и това изненада Маркес.

@Marco12_B makes his statement! A Sprint win to keep his championship fight alive 💪🔥 #PortugueseGP🇵🇹 https://t.co/0ccbvgcZ0m — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 21, 2026

Няма такава драма! Марк Маркес падна и ще трябва да почака още за титлата в MotoGP

„В моторните спортове се случват такива неща. За наше щастие разполагаме със солидна преднина в класирането - заяви Маркес пред TNT Sports. - Беше изключително тежък спринт, особено когато дъждът се засили точно в тази обиколка. Когато стигнах завоя, изобщо не усетих с гумите колко всъщност е мокро там. Бяхме само на обиколка и половина от голямата цел, но утре пред нас се открива нова възможност.“

Девето място в Гран При на Португалия прави Марк Маркес световен шампион

„Още в началото беше много коварно заради водната мъгла, която понякога не забелязваш, но асфалтът остава доста хлъзгав. Въпреки това запазих хладнокръвие, дори когато останалите ме атакуваха. На изсъхващата писта усещането беше отлично. За жалост в последните два тура отново заваля. Не прецених ситуацията напълно, а когато си начело на групата, обикновено първи допускаш грешката. Този път аз бях този, който сбърка първи.“

Марко Бедзеки: Спринтовете бяха като мъчение за мен

За да триумфира с титлата в неделя, испанецът се нуждае от финал в челната деветка, без значение от класирането на Бедзеки и Мартин. Именно затова звездата на Дукати запазва спокойствие въпреки разочарованието.

„Напълно разбирам, че всички искат да празнуват възможно най-бързо. Аз обаче съм спокоен. Хубавото е, че след инцидента съм в отлична физическа форма. Утре ще имаме нов шанс. Положителното е, че Мартин завърши едва пети, а минусът е победата на Бедзеки, която го оставя в битката за шампионата. В неделя обаче ще направим всичко възможно да затворим спора“, обобщи Маркес.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Португалия

Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages