Само Додж ще се спаси от касапницата в Стелантис?

Очаква се, че в понеделник автомобилният гигант Стелантис ще обяви, че закрива всички свои състезателни програми, което ще е сериозен удар по моторните спортове в световен мащаб.

Компанията участва с Пежо в Световния шампионат за издръжливост (WEC) и Льо Ман, с Опел и Ситроен във Формула Е и с Ланча в Световния рали шампионат (WRC), като това са най-големите промени.

🇨🇵 Stellantis is now expected to terminate all their Motorsport activities, not just WEC with Peugeot, but also WRC with Lancia, and both Formula E teams in Citroen and Opel by the start of next week, reports Le Figaro from France Abrupt end. https://t.co/dSMpHdICVb — Fifth Gear (@NotFifthGear) November 20, 2026

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Предполага се обаче, че единствената програма, която няма да пострада е тази на Додж - американската марка се завръща догодина в НАСКАР. Завръщането в спорта на популярния бранд беше дръпнато с година напред и според информации от Щатите, този проект ще остане незасегнат, тъй като е финансиран изцяло от американската част на Стелантис - някогашното FCA плюс сериозни спонсори. Додж се завърна този сезон при пикапите в по-долната дивизия на НАСКАР с Каулиг Рейсинг.

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Информацията за закриването на състезателните програми на Стелантис, което трябва да спести 300 милиона долара на закъсалия гигант, се появи вчера във вестник Le Figaro, но не беше коментирана от компанията.

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Снимки: Gettyimages