Вилньов критикува Антонели, че не помогна на Ръсел в Лас Вегас

Бившият световен шампион във Формула 1 Жак Вилньов отправи остри критики към Андреа Кими Антонели, като го обвини, че той умишлено е отказал да помогне на съотборника си в Мерцедес Джордж Ръсел с изтегляне по време на третата част от квалификацията за Гран При на Лас Вегас.

Италианският пилот даде най-доброто време в сесията с 1.33,893 минути, но ще стартира от шесто място заради наказание от пет позиции на решетката за използване на шести двигател с вътрешно горене през сезона. Поради тази причина Макс Верстапен наследи първата стартова позиция, а Ръсел бе изтеглен на второ място след обиколка за 1.34,224 минути.

Absolute scenes as the drivers scramble for position in the final Q3 runs 🤯 #F1 #LasVegasGP https://t.co/VIlspvw1Wj — Formula 1 (@F1) November 21, 2026

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Във финалния си бърз тур Ръсел се оказа начело на дълга колона от автомобили, включваща пилотите на Рейсинг Булс и Алпин, докато Антонели караше най-отзад и се възползва максимално от изтеглянето по дългата права „Стрип“. Шампионът призна по радиовръзката, че времето му се дължи изцяло на въздушната струя, като данните от телеметрията показаха предимство от 16 км/ч в максималната скорост спрямо британеца.

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Запитан за ситуацията в ефира на Sky Sports F1, ръководителят на Мерцедес Тото Волф защити подхода на тима и настоя, че Ръсел не е бил ощетен.

„Според мен Джордж имаше идеална позиция. Той беше на четири секунди зад болида пред него. Трябва да анализираме какво се случи в завои седем, осем и девет — дали беше грешка или нещо друго, но траекторията му изглеждаше оптимална за първа позиция, тъй като той бе най-бърз през цялото време“, заяви шефът на Мерцедес.

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Вилньов отхвърли това обяснение, подчертавайки необходимостта Мерцедес да помогне на Ръсел в битката му за второто място в шампионата при пилотите.

Антонели вече си осигури световната титла с актив от 390 точки. Верстапен е втори с 279 точки, а Ръсел заема третата позиция с 262 точки — изоставане от 17 точки зад състезателя на Ред Бул при три оставащи старта до края на сезона.

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„Отборът не направи нищо, за да помогне на Ръсел - отсече Вилньов. - Когато Тото казва, че Ръсел е бил на четири секунди дистанция и е имал добра позиция, това бе изцяло негова собствена заслуга, а не помощ от тима. Волф заобиколи въпроса, защото Кими положи специални усилия да не се озове пред Ръсел, за да не му даде въздушна струя. Това беше очевидно. Той игра за себе си, въпреки че знаеше, че няма как да спечели първата позиция. Постъпката бе некоректна и Джордж с право ще бъде много разочарован. След като Антонели и тимът вече са шампиони, отборът имаше пълния интерес да съдейства на Джордж.“

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Снимки: Gettyimages