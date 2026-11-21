Раул Фернандес: През целия уикенд отборът върши страхотна

Раул Фернандес записа своя първи спринтов подиум в MotoGP от края на юни насам, след като финишира втори зад Марко Бедзеки на „Портимао“.

First Sprint podium by @25RaulFernandez since Assen 🥈 #PortugueseGP 🇵🇹 https://t.co/1PboKIPM2m — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 21, 2026

След финала испанецът отчете добрата работа на неговия екип през целия уикенд в Португалия и каза, че Бедзеки просто е бил прекалено бърз за него. Той също така коментира и финалните обиколки, в които дъждът се позасили и направи условията доста коварни.

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„Много съм доволен, защото от „Ассен“ не съм бил на подиума в спринтовете. През целия уикенд отборът върши страхотна. Вчера не се чувствах много добре с електрониката, но те свършиха страхотна работа.



„Първата обиколка беше мечтаната обиколка. Знаехме, че Марко разполага със страхотно темпо, опитах се да остана с него. В последните три обиколки видях, че дъждът се засилва и се постарах да остана върху мотора.



„Наистина съм щастлив. Със сигурност това е фантастичен резултат, надявам се утре времето да е по-добро и всички вие да се насладите на състезанието. Отново ще дам всичко от себе си“, каза пилотът на Тракхаус Априлия.

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Снимки: Gettyimages