Марко Бедзеки: Спринтовете бяха като мъчение за мен

Повече от година по-късно Марко Бедзеки отново спечели спринт в MotoGP, триумфирайки по доминантен начин на пистата „Портимао“ в Португалия.

За италианския пилот на Априлия това е първи спринтов успех от победата му в Австралия преди малко повече от година. С него италианецът запази надеждата си за титлата за сезон 2026, въпреки че шансовете му остават нищожни, като се има предвид изоставането му от Марк Маркес, който не завърши в Португалия.

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„Много съм щастлив, спринтовете бяха като мъчение за мен досега. Много съм щастлив, че постигнах този резултат. Огромни благодарности за отбора, който не спря да вярва в мен и винаги намираше начин да ме накара да се чувствам комфортно. Сега продължаваме да работим за утре и ще дадем всичко от себе си и в дългото състезание“, сподели Бедзеки.

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Снимки: Gettyimages