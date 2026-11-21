Напрежение в Мерцедес: Антонели и Ръсел ще изглаждат тактиката след хаоса в Лас Вегас

Пилотите на Мерцедес Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели ще проведат вътрешни разговори при закрити врата след объркването около отборните роли и трафика по време на квалификацията преди Гран При на Лас Вегас.

Трафикът по уличното трасе изигра възлова роля в сесията. Заради ниското аеродинамично притискане ползата от движение във въздушна струя зад друг болид бе огромна, което накара състезателите да изчакват до последно, за да не водят колоната.

Kimi saves the best 'til last 💪 #F1 #LasVegasGP @MercedesAMGF1 https://t.co/oqPQi2dxDk — Formula 1 (@F1) November 21, 2026

Ситуацията стана още по-заплетена заради наложените наказания на петима пилоти на стартовата решетка. Тяхната основна задача бе да помагат на съотборниците си – подход, демонстриран от Оливър Беарман от Хаас, който изтегли Рафаел Камара в първия сегмент.

Team-mate tows 🤝 Ollie and Nico did their best to get Rafa and Gabi into Q2 👏 #F1 #LasVegasGP https://t.co/I7eVQr6kxa — Formula 1 (@F1) November 21, 2026

Антонели също бе сред санкционираните заради смяна на двигател, носеща му преместване с пет позиции назад. Планът на германския тим бе световният шампион да предостави въздушна струя на Ръсел в битката за първото място. Стратегията обаче бързо се срина, след като и двете коли на Мерцедес се озоваха в гъста група заедно с представителите на Алпин и Рейсинг Булс, като пилотите дори застанаха по трима на една линия в търсене на чисто пространство.

Absolute scenes as the drivers scramble for position in the final Q3 runs 🤯 #F1 #LasVegasGP https://t.co/VIlspvw1Wj — Formula 1 (@F1) November 21, 2026

В крайна сметка Антонели намали темпото в петия завой, докато Ръсел бе принуден да поведе колоната без изтегляне. Въпреки хаоса, именно младият италианец записа най-доброто време с резултат 1:33.893 минути, докато Ръсел остана трети с изоставане от 0.331 секунди.

Ride onboard with Kimi Antonelli as he sets the fastest time in qualifying Due to a five-place grid penalty the Italian will start from P6, with Max Verstappen inheriting pole #F1 #LasVegasGP @pirellisport https://t.co/CS9mdrcyfc — Formula 1 (@F1) November 21, 2026

„Дори когато имаш наказание, пак е важно да се класираш колкото се може по-напред. Ще обсъдим всичко насаме. Очаквам състезанието да бъде изключително оспорвано, подобно на „Монца“, и ще бъде трудно да се избяга от групата. Искаше ми се да спечеля полпозишън, но всяка позиция сред първите седем дава реален шанс за победа“, заяви Ръсел.

Тото Волф: Джордж беше в перфектна позиция да атакува полпозишъна

Развитието на събитията предизвика недоумение и у шефа на Мерцедес Тото Волф, особено след като първоначалното желание на Ръсел да напусне бокса зад своя съотборник не бе изпълнено. Заради наказанието на Антонели, Ръсел все пак ще стартира от първа редица до Макс Верстапен от Ред Бул. Британецът сравни условията на пистата с квалификационната бъркотия на „Монца“ от 2019 година, където всеки се опитваше да си осигури перфектната дистанция от около три секунди в края на групата. Самият Антонели призна, че решението му в края на обиколката е било спонтанно и е носело огромни рискове.

Кими Антонели спечели квалификацията, но Верстапен ще стартира първи в Лас Вегас

„Както каза Джордж, тепърва ще говорим за това, защото редовно ни изпращат първи на пистата. За решението на пети завой вината е изцяло моя. Бяхме трима един до друг и просто реших да се върна назад. Беше рисковано, защото едва не изпуснах карирания флаг. Получих силно изтегляне, но бях толкова близо, че преминаването през завоите беше трудно заради мръсния въздух. С настройките за ниско притискане загубата на сцепление зад друга кола се усеща още по-силно. Понякога изглежда, че всичко се проваля, а накрая се получава перфектно“, каза Антонели.

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

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Снимки: Gettyimages