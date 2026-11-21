Макларън изостава на правите, но ще се бори в челото

Отборът на Макларън демонстрира увереност след квалификацията за Гран При на Лас Вегас, че болидът MCL40 разполага с темпо за битка в челото, въпреки сериозното изоставане в максималната скорост на правите и наказанието на стартовата решетка за Оскар Пиастри.

Ландо Норис завърши на четвърта позиция, но според тима е имал реална възможност да се пребори за първа редица, ако не е било необичайно препятствие на пистата. Пиастри даде седмо време, ала ще бъде върнат с десет места назад заради смяна на двигател. Това допълнително усложнява битката на британския екип с Ред Бул за третото място в шампионата при конструкторите.

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Ръководителят на тима Андреа Стела изрази задоволство от новите компоненти, и по-специално от променения под, монтиран единствено в болида на Норис.

„Квалификацията ни даде положителни сигнали, независимо от крайните позиции. На писта, която по своите характеристики далеч не е най-подходящата за MCL40, показахме, че можем да се борим за първото място. Подобренията, особено новият под за Ландо, дадоха очаквания резултат и подобриха поведението на колата в бавните завои, където изпитвахме трудности през годината“, коментира Стела.

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Норис поддържаше високо темпо през цялата квалификация и фиксира време от 1.34,244 минути. В решителната фаза обаче найлонова торбичка се заклещи в дясната част на пода на болида му, наруши въздушния поток и отне ценно аеродинамично притискане.

„Ландо беше в постоянна битка за най-челните места. Без този инцидент с торбичката, която доведе до сериозен спад в притискането, той щеше да си осигури поне старт от първа редица. Оскар, въпреки че знаеше за предстоящото наказание заради петия си двигател за сезона, кара отлично и за пореден път се доказа като отборен играч", обясни Стела.

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Главният проблем за Макларън остава недостатъчно високата скорост на правите – слабост, която си пролича по-рано през сезона на писти като "Монца" и в Баку. Дългите прави на уличното трасе в Лас Вегас правят този минус още по-осезаем, което ще затрудни изпреварванията по време на съботното нощно състезание.

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Пиастри също отчете това предизвикателство:

„Доволен съм от обиколката си, едва ли можех да извлека повече. Болидът се държи отлично в завоите, а новостите работят точно както очаквахме. Основният ни проблем е темпото на правите – губим твърде много време там, особено в последния сектор, и трябва да анализираме причините за това.“

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Снимки: Gettyimages