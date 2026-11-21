Макс Верстапен би предпочел да не кара в Катар и Абу Даби

Бившият световен шампион Макс Верстапен призна, че би предпочел да не пътува за надпреварите в Катар и Абу Даби, с които приключва сезонът във Формула 1 заради нестабилната обстановка в региона. Въпреки своите опасения, пилотът на Ред Бул ще застане на стартовата решетка, след като получи уверения за сигурността от ФИА и ръководството на шампионата.

В момента керванът на Формула 1 се намира в Лас Вегас, но само след броени дни всички ще трябва да поемат към другия край на света. Заключителните стартове от шампионата са насрочени за следващите седмици в Катар и Абу Даби.

"YES" @Max33Verstappen 👏 Max wins the October @cryptocom Overtake of the Month award for his mega move past Kimi in Bahrain 💪 #F1 https://t.co/flwGeuJM6h — Formula 1 (@F1) November 21, 2026

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Заради продължаващите военни действия в Близкия изток провеждането на състезанията дълго време беше поставено под въпрос. Впоследствие от Формула 1 и ФИА потвърдиха, че програмата остава непроменена, макар че самият Верстапен не би имал нищо против събитията да бъдат отменени.

„Спокоен ли съм? Не, бих предпочел да си остана вкъщи“, заяви Верстапен пред нидерландските медии. „Щом ни гарантират пълна безопасност, няма какво толкова да кажа против. Но приятно ли е да знаеш, че в съседни държави летят ракети? Определено не е.“

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Нидерландецът потвърди, че състезателите са провели неколкократни разговори с ръководните органи относно финала на сезона: „Всички участвахме в тези дискусии, но отговорът им беше категоричен – всичко продължава по график.“

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В мотоциклетния шампионат MotoGP напрежението около състезанието в Катар доведе до сериозен отпор, като отборът на Ямаха например избра да не пътува. „Техният старт беше планиран малко по-рано в тази несигурна обстановка“, коментира Верстапен относно по-острата реакция на колегите си на две колела.

За Макс Верстапен и Ред Бул финалните стартове в Близкия изток имат сериозно значение, тъй като тимът води битка за третото място в класирането при конструкторите. Запитан дали би се отказал от участие, ако този залог не съществуваше, той отговори дипломатично: „Това винаги е трудно да се каже.“

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Нидерландецът допълни, че едва ли някой би възразил, ако Формула 1 беше организирала алтернативно състезание на пистата "Имола". „Там е студено, но поне щеше да бъде по-близо до дома. Каквото такова“, обобщи пилотът.

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Снимки: Gettyimages