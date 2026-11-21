Девето място в Гран При на Португалия прави Марк Маркес световен шампион

Марк Маркес не успя да си гарантира титлата в MotoGP за 2026 година по време на спринта в Португалия, след като падна от третото място по-малко от две обиколки преди финала.

Испанецът ще има нов шанс да стане световен шампион по време на утрешното дълго състезание на „Портимао“, в което той ще потегли от второто място. Сметките показват, че пилотът на Дукати ще се нуждае от девето място, за да спечели титлата без да зависи от резултатите на Хорхе Мартин и Марко Бедзеки.

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В момента Маркес има аванс от 55 точки пред Мартин и 62 пред Бедзеки при оставащи 62 пункта до края на сезона. Това означава, че с финиширане в зоната на точките той автоматично вади Бедзеки от сметките за титлата, а авансът му пред Мартин след състезаниет в Португалия трябва да е поне 37 пункта. Така Маркес може да си позволи да загуби цели 18 точки от Мартинатора и пак да бъде световен шампион.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Португалия

Как Марк Маркес ще стане световен шампион в Гран При на Португалия:

Ако Маркес е в топ 9, той става шампион

Ако Маркес е 10-ти, Мартин не трябва да печели

Ако Маркес е 11-ти, Мартин не трябва да печели

Ако Маркес е 12-ти, Мартин не трябва да печели

Ако Маркес е 13-ти, Мартин не трябва да печели

Ако Маркес е 14-ти, Мартин не трябва да печели

Ако Маркес е 15-ти, Мартин трябва да е 3-ти

Ако Маркес е извън топ 15, Мартин трябва да е 3-ти, а Бедзеки да не печели

Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages