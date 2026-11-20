V8 моторите се завръщат във Формула 1 за 2030 година

Формула 1 направи решителна крачка към повторното въвеждане на осемцилиндрови агрегати от сезон 2030. Международната автомобилна федерация (ФИА) обяви, че е постигнато пълно единодушие между ръководния орган на спорта, мениджмънта на шампионата и производителите на задвижващи системи.

От дълго време на дневен ред стои въпросът за създаването на по-достъпни, олекотени и опростени двигатели. Настоящите хибридни системи бяха определени като прекалено сложни, тежки и вече неотговарящи на актуалните тенденции в автомобилната индустрия. Макар новият технически цикъл първоначално да бе планиран за 2031 година, президентът на ФИА Мохамед Бен Сулайем и главният изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали обединиха усилия да изтеглят промените с един сезон по-рано.

🚨 A new era for Formula 1 is taking shape! 🚨 The FIA, FOM, Power Unit Manufacturers and Teams have reached an unanimous agreement on the 2030 Formula 1 Power Unit Framework, paving the way for the return of the V8 engine. #FIA #F1 https://t.co/hrrkJOoBro — FIA (@fia) November 20, 2026

V8 двигателите ще звучат като сегашните мотори

След проведените заседания на Комисията за Формула 1 и консултативния комитет по двигателите беше одобрена концепция за 2,1-литров турбоагрегат V8. В основата на новата архитектура заляга настоящият 1,6-литров двигател V6, към който се добавят два цилиндъра с цел ограничаване на разходите за разработка. Електрическата мощност ще бъде редуцирана до 200 киловата, като половината от нея ще бъде запазена специално за режим на изпреварване.

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От ФИА официално потвърдиха, че новите правила целят значително намаляване на теглото и стойността на агрегатите. Наред с по-скромната хибридна част и използването на устойчиви технологии, новата формула ще възвърне впечатляващия звук на болидите и ще стимулира директните битки на пистата. Предвижда се агрегатите да бъдат съчетани с по-леки и пъргави шасита, които да поставят таланта на пилотите в центъра на надпреварата.

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„Това споразумение представлява ключов етап в изграждането на бъдещето на Формула 1. Още от самото начало моята цел бе да направим спорта по-атрактивен и оспорван за публиката, без да правим компромис с иновациите. Завръщането на моторите V8 е възможност да се свържем отново с автентичната същност на надпреварата, да върнем неповторимия звук и емоцията от чистия състезателен дух“, подчерта президентът на ФИА Мохамед Бен Сулайем.

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Предстои регламентът за 2030 година да получи финално одобрение от Световния съвет по моторните спортове, като същевременно ще бъдат уточнени и последните финансови детайли около тавана на разходите за задвижващите системи.

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Снимки: Gettyimages