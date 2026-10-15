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Емил Ценов не влезе при разгромна победа на Оренбург

  • 15 окт 2026 | 21:50
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Емил Ценов не влезе при разгромна победа на Оренбург

Оренбург срази с 4:1 като гост Рубин (Казан) в двубой от четвъртия кръг на груповата фаза в турнира за Купата на Русия. Българският национал Емил Ценов остана на пейката, а тимът му записа трети пореден успех във всички състезания.

Оренбург притежаваше топката само в 30% от времето и отправи двойно по-малко удари от съперника си, но показа убийствена ефективност и реализира четири гола с петте си точни изстрела в двубоя.

Егор Назаренко и Ренат Голибин дадоха солиден аванс на Оренбург още до 10-ата минута. Този резултат се запази до 69-ата минута, когато Данил Хотульов окончателно прекърши Рубин. Гостите вкараха и четвърто попадение, дело на Андрей Касаджиков, който след това получи червен картон. В края Улви Бабаев отбеляза единствения гол за Рубин.

В руското първенство Оренбург заема 7-о място, а в следващия си мач ще гостува на Родина на 19 октомври.

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