Емил Ценов пропусна победа на Оренбург

Бившият футболист на ЦСКА 1948 Емил Ценов остана на пейката за Оренбург в двубоя срещу Родина от груповата фаза на турнира за Купата на Русия. Неговият тим спечели с 2:1 и е втори в група "А", което му гарантира място в директните елиминации.

Гостите от Москва излязоха напред в 59-ата минута с попадение на Иван Тимошенко, но с голове на Дамиан Пуебла (74') и Ренат Голибин (77') Оренбург стигна до пълен обрат.

Оренбург събра 10 точки и не може да бъде изместен от втората позиция в група "А", в която са още Спартак (Москва), Рубин и Родина. За следващия кръг ще се класира и московският гранд.

В първенството Оренбург се намира на престижното 6-о място, а след няколко дни ще посрещне ЦСКА (Москва).

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