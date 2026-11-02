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Ценов и Оренбург спънаха московското ЦСКА

  • 2 ное 2026 | 02:52
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Ценов и Оренбург спънаха московското ЦСКА

Емил Ценов започна като титуляр за Оренбург при нулевото равенство срещу ЦСКА (Москва) в среща от 13-ия кръг на руската Премиер лига. Българинът бе сред избраниците за първия съдийски сигнал на стадион "Газовик", а неговият отбор запази суха мрежа срещу един от тимовете в челото на класирането.

С точката Оренбург увеличи актива си на 17 пункта, докато московските "армейци" вече имат 26. Гостите не успяха да надградят над победата си с 2:0 срещу Спартак (Москва) в предходния шампионатен кръг.

Липсата на голове не означаваше липса на възможности. Двата отбора отправиха общо 25 удара, като домакините имаха леко предимство по този показател – 13 срещу 12. Оренбург завърши и с повече точни изстрели, но никой от съперниците не намери начин да преодолее противниковия вратар с редовно попадение.

Ключовият момент дойде малко след почивката. В 50-ата минута Дамиан Пуебла прати топката в мрежата на ЦСКА и за кратко зарадва домакините. Последва обаче намеса на ВАР и попадението бе отменено заради засада.

До края резултатът остана непроменен и съперниците разделиха точките. Така Оренбург продължи положителната си серия и вече е без поражение в последните си пет срещи във всички турнири.

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