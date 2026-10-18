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Меси не спира да се забавлява, както само той може

  • 18 окт 2026 | 04:42
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Меси не спира да се забавлява, както само той може

Лионел Меси изнесе поредния си спектакъл в Мейджър Лийг Сокър. Гениалният аржентинец вкара два гола за победата с 3:1 над Атланта Юнайтед като гост и вече има 25 попадения от началото на сезона.

В предишния кръг Меси прекъсна головата си серия, но даде асистенция за успеха с 2:0 над Ню Йорк Сити. Тази нощ той отново беше големият лидер на "чаплите" и уби интригата в срещата само в рамките на 4 минути през второто полувреме.

Херман Бертераме даде преднина на Интер Маями в 45-ата минута. Мексиканското крило се разписа с глава след перфектно центриране на Луис Суарес.

В началото на второто полувреме удари часът на Меси. В 56-ата минута Бертераме подаде на аржентинеца, който мина като на парад през отбраната на Атланта Юнайтед и простреля вратаря Лукас Хойос. Скоро след това Лео сътвори нещо още по-красиво. Той беше изведен през центъра и с няколко финта елиминира защитник на домакините, преди да насочи топката в мрежата. Това беше гол номер 936 в кариерата на Меси.

Малко преди изтичането на редовното време Атланта върна един гол, дело на резервата Фафа Пико от дузпа. Меси пък получи жълт картон в заключителните секунди на двубоя.

След третия си пореден успех в МЛС Интер Маями е на второ място в Източната конференция с 55 точки, а убедителен лидер е Нешвил с 66 пункта.

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Снимки: Imago

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