Меси не вкара, но Интер Маями записа нова победа

Интер Маями спечели с 2:0 домакинството си на Ню Йорк Сити в двубой от 29-ия кръг на редовния сезон на МЛС. Домакините решиха всичко още преди почивката с голове на Xерман Бертераме ('20) и Родриго Де Пол ('45+5). Този път Лионел Меси не се разписа, но пък асистира за второто попадение на своя тим.

В 20-ата минута Интер Маями откри резултата след страхотна отборна комбинация. Луис Суарес получи топката в наказателното поле и с едно докосване я продължи към Херман Бертераме, който от близка дистанция я засече право във вратата за 1:0.

A picture-perfect team goal from @InterMiamiCF as Germán Berterame finds the back of the net! 🔥 📺 Apple TV: https://t.co/wMWZa5rTeH https://t.co/hQV5pWkG8V — Major League Soccer (@MLS) October 15, 2026

В добавеното време на първата част домакините удвоиха своя аванс. Лионел Меси получи кълбото пред наказателното поле и върна назад към нахлуващия на скорост Родриго Де Пол, който с мощен далечен шут опъна мрежата зад Мат Фрийз за 2:0.

Oh my Rodrigo De Paul! 😮‍💨 @InterMiamiCF double their lead just before half. https://t.co/OvTRxvDMAN — Major League Soccer (@MLS) October 15, 2026

Интер можеше да добави още попадения на сметката си, ако не бяха пропуските на Серхио Регилон и Лионел Меси, но вратарят на гостите Мат Фрийз направи ключови спасявания.

В самия край на срещата Интер Маями нацели и две греди, след като първо в 91-вата минута удар на Родриго Де Пол бе отклонен в напречния стълб, а в 94-тата минута резервата Рикелме Филипи уцели левия страничен стълб след бърза контраатака.

Истинската драма настъпи в 97-ата минута, когато Ню Йорк Сити получи право да изпълни дузпа. Зад бялата точка застана Николас Фернандес Меркау, но неговият силен удар в долния ляв ъгъл бе отразен по феноменален начин от вратаря Дейн Сейнт Клер, който чукна топката в гредата и спаси чистата си мрежа.

След този успех Интер Маями заема втора позиция в Източната конференция с актив от 52 точки, докато Ню Йорк Сити остава под чертата за плейофните места, като се намира на 10-ото място с 33 точки.

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Снимки: Gettyimages