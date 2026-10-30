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Даниил Медведев ще се завърне на Финалите на ATP

  • 30 окт 2026 | 17:19
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Даниил Медведев ще се завърне на Финалите на ATP

Даниил Медведев ще се завърне на Финалите на ATP.

30-годишният руснак се класира за заключителния турнир на сезона за седми път в кариерата си, след като в петък победи Адриан Манарино на четвъртфиналите на турнира Erste Bank Open във Виена.

Медведев участва на Финалите на ATP в шест поредни години – от 2019 до 2024 г. След като пропусна надпреварата в Торино през 2025 г., той ще се завърне в зала „Иналпи Арена“ за турнира, който ще се проведе от 15 до 22 ноември.

Шампионът от Финалите на ATP през 2020 г. има баланс от 12 победи и 11 загуби в надпреварата според статистиката на Infosys ATP. Той достигна и до финала през 2021 г., когато отстъпи на Александър Зверев.

Медведев преживява истинско възраждане през 2026 г., като за първи път от 2023 г. насам премина границата от 50 победи за един сезон. Високият 198 сантиметра руснак, който играе с дясната ръка, вече има четири титли през настоящата кампания. Това е четвъртият случай в кариерата му, в който печели поне толкова трофеи в рамките на една година.

Медведев започна сезона по перфектен начин с титла в Бризбън и оттогава продължи с успешните си изяви, като триумфира още в Дубай, Ханджоу и Алмати. Руснакът, който има общо 25 титли на ниво ATP, достигна и до финала на турнира от сериите „Мастърс 1000“ в Индиън Уелс, където победи Карлос Алкарас на полуфиналите.

Александър Зверев, Карлос Алкарас и Бен Шелтън също вече си осигуриха участие на Финалите на ATP. Яник Синер също се класира за надпреварата, но италианецът няма да участва заради контузия.

Много от най-големите звезди на световния тенис се състезават тази седмица в турнирите от категория ATP 500 в Базел и Виена. Надпреварата за класиране на Финалите в Торино ще приключи след турнира Rolex Paris Masters през следващата седмица, който е последното състезание от сериите „Мастърс 1000“ за сезона.

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Снимки: Gettyimages

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