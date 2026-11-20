ATP одобри рекордни възнаграждения от над $350 млн. за играчите от 2028 г.

Асоциацията на професионалните тенисисти (АТР), която управлява мъжкия тенис, одобри мерки, насочени към увеличаване на общото възнаграждение на играчите до над 350 милиона долара от 2028 година, като същевременно отложи решение по спорните предложения за тениса на двойки до по-късен етап тази година.

В следващата фаза на развитие по плана OneVision се очаква първите 100 в света да печелят поне 1,1 милиона долара от 2028-а, първите 175 - поне 450 000, а първите 250 - поне 250 000.

Над 100 милиона долара централен инвестиционен ресурс от АТР ще включва бонус фонд на АТР от 50 милиона долара, бонус за класиране в края на годината от 25 милиона долара и 26 милиона долара за помощи след края на кариерата.

Очаква се общата сума на компенсациите за играчите да надхвърли половин милиард долара, когато към 350-те милиона долара от АТР се добавят и наградните фондове от турнирите от Големия шлем.

Бонус фондът на АТР ще се увеличи повече от два пъти до 50 милиона долара, като играчите от топ 30 ще имат право на премии при участие във всеки от задължителните турнири от сериите Мастърс 1000. Минималното изискване за участие в пет турнира ще бъде премахнато, което ще позволи на играчите да печелят още от първото си участие.

Календарът за 2028 година, който ще включва специални седмици за различните категории турнири, се очаква да бъде обявен в началото на следващата година.

Предложенията за двойките остават в процес на обсъждане, като решение се очаква до края на 2026-а. Агенция Ройтерс по-рано съобщи, че плановете включват по-малки схеми на турнирите и пренасочване на наградните фондове към квалификациите на сингъл и ранните кръгове.

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