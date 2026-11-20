Елизара Янева е на 1/2-финал в Търнава

Първата ракета на България при жените Елизара Янева се класира за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове в Търнава (Словакия) с награден фонд 60 хиляди долара.

Поставената под номер 1 в схемата българка победи Мариам Болквадзе (Грузия) с 6:2, 6:4 след час и 49 минути игра.

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ проби още във втория гейм на мача, а след още един брейк спечели първия сет. Янева изостана с 0:2 в началото на втората част, но изравни резултата за 2:2. Българката отново взе подаването на съперничката си в десетия гейм и след 6:4 затвори мача в своя полза.

С този успех тя заработи 29 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица заема 142-ро място.

За място на финала 19-годишната българка ще играе срещу победителката от двубоя между Емили Апълтън (Великобритания) и Джесика Понше (Франция).

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